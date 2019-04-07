Samsun Bağımlılar, Spor ve Sanatla Rehabilite Ediliyor

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ndeİ 21 günlük tıbbi tedavi sürecinin yanında, antrenörler ve psikologlar eşliğinde müzik, resim, el sanatları ve spor programlarına katılan bağımlılar, rehabilite ediliyor.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören bağımlılar için faaliyet alanı oluşturuldu. 980 metrekarelik faaliyet alanı oluşturulan 40 yatak kapasiteli AMATEM'de alkol ve madde bağımlılarının bu süreci daha sağlıklı ve olumlu yönde geçirebilmesi amaçlandı. 21 günlük tıbbi tedavi sürecinin yanında, halk eğitim ve beden eğitimi antrenörleri ile psikologlar eşliğinde müzik, resim, el sanatları ve spor programlarına katılan bağımlılar, rehabilite ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Muhammet Ali Oruç, tedavi merkezinin son zamanlarda yapılan en modern AMATEM'lerden biri olduğunu belirterek AMATEM'de, badminton, masa tenisi, spor alanları, fitness salonlarımız ile resim sanatla ilgili birçok rehabilite edici aktivitelerimiz mevcut. Madde bağımlısı olup da tedavi olmak isteyen gönüllü kişileri bekliyoruz. Yatarak tedavi sürecimiz 21 gün devam ediyor. Daha sonra ise ayaktan tedavi ile hastalarımıza hizmet veriyoruz dedi.

Madde bağımlılığı için birçok faktörü bir arada barındıran tedavi yöntemlerine sahip olduklarını dile getiren Oruç, Öncelikle tıbbi tedavi ve tıbbi tedavinin yanında birçok rehabilite edici sanat faaliyetleri olsun, kişiyi hayattaki amacını oluşturmaya yönelik çalışmalar olsun birçok farklı noktadan tedavi vermekteyiz. Bu merkez hem nitelikli hekimlerimiz, psikologlarımız, sağlık çalışanlarımız ve diğer yardımcı olacak Halk Eğitim Merkezi'nden ve diğer kurumlardan gelen antrenör ve hocalarımız ile beraber çok çeşitli tedavi aşamalarını değerlendiriyoruz. Burada sadece 21 gün yatarak tedavi olmalarını bekleyemeyiz. Hem ayakta hem de yatarak tedavi var. Ayaktan tedavi olanların belirli periyotlarla polikliniklere gelmesi gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA