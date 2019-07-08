SAMSUN Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Samsun'da, ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Vezirköprü ilçesinde sarı renkle kaplı ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor.

Samsun'da ayçiçek tarımının yoğun olarak yapıldığı Vezirköprü yan yana hektarlarca alanı kaplayan tarlalar tarımla ilgilenenlerin yanı sıra, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. İlçede sarı renkle kaplı ayçiçeği tarlaları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Tarlalara gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ay çiçeğin ilçe için vazgeçilmez bir tarım ürünü olduğunu belirterek İlçemizde üretilen tarım ürünleri arasında ilk sırada geliyor. Bölgemizde yan yana onlarca dönüm ayçiçeği tarlaları görmem mümkün. Özellikle bitki çiçek açtıktan sonra arıcılar, arılarının faydalanması için ayçiçeği tarlalarının yakınlarını tercih ediyorlar. Bunun dışında tabi bu sarı tarlalar adeta görsel bir şölen de sunuyor. Sarı bir yayla gibi olan bu tarlalara fotoğrafçılarda ilgi gösteriyor. Gelip fotoğraf çekiyorlar dedi.

Vezirköprü ilçesi için ayçiçek tarımının olmazsa olmaz ürün olduğunu kaydeden Kaya, 'Çünkü ayçiçeği Vezirköprü'nün temel tarım ürünlerinden birisidir. İlçemizde 90 bin dönüm ayçiçek ekimi yapılıyor. Dönümünden 300 kilogramlık ürün alıyoruz. Üreticimiz kilogramını 2.5 liraya elinden çıkarıyor. Ayçiçeği bu mevsimde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Tarlalarımız görsel bir şölen oluşturuyor. Ayçiçeği tarımsal alanının dışında ayrıca oluşturduğu çok güzel görüntü ile fotoğrafçılarında ilgi odağı oluyor. Tarlalarımız çiçek açtıktan sonra ilçemiz adata sarıçiçek yaylası oluyorö diye konuştu.

Kaynak: DHA