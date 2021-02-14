Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde 435 özel yetenekli öğrenciye eğitim verilecek

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Samsun'da özel yetenekli öğrencilere eğitim verilecek Atakum Bilim ve Sanat Merkezi, 15 Şubat'ta saat 19.19'da çevrim içi açılış dersiyle faaliyete geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 435 özel yetenekli öğrenciye eğitim verecek bilim ve sanat merkezinde resim, müzik, robotik, kodlama, eleştirel düşünme ve drama atölyelerinin yanı sıra temel bilimlere yönelik 24 derslik ve 8 atölye bulunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim sanat merkezlerinin ilkokul ikinci sınıftan itibaren öğrencileri kabul etiğini söyledi.

Öğretmenlerinin başvuran öğrencileri çevrim içi olarak sınava tabi tuttuğunu dile getiren Yetik, sınavı geçenlerin zeka testine girdiklerini, başarı sağlayanların bilim sanat merkezine katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

Kentte İlkadım ilçesinde de bilim ve sanat merkezi olduğuna işaret eden Yetik, şunları kaydetti:

"Özel çocuklarımız özel mekanlarda donanımlı şekilde yetişecekler. Ülkemizin bilimine, üretimine katkıda bulunacaklar. Atakum Bilim Sanat Merkezi sadece Atakum değil, Bafra, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ilçelerindeki öğrencilerine de hizmet verecek. Bilim sanat merkezleri okul harici öğrencilerin desteklendiği bir kurum. Dolayısıyla çocuklarımızın okuldan sonra gelmeleri gerekiyor. Çocuklarımızın kendi imkanlarıyla geleceklerini düşünerek uygun bir yerde bu binayı tahsis ettik."

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nin Samsun'a ve ülkeye büyük katkıları olacağına dikkati çeken Yetik, merkezin açılmasında destek veren Vali Zülkif Dağlı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız'a teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız da bilim sanat merkezinin hem öğrenciler hem veliler hem de Samsun'un eğitim öğretimi açısından hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun