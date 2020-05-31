SAMSUN Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğulduSAMSUN'un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti.

Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu SAMSUN'un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti. Olay, Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Atakan Duman serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda sürüklenen Duman'ı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaynak: DHA