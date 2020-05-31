SAMSUN Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAMSUN Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğulduSAMSUN'un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti.

31.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:03

Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Atakan Duman serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda sürüklenen Duman'ı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

SAMSUN Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor Haber
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: SAMSUN Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 19:04:06. #1.14#
title