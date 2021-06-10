Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

- Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı Samsun'da aile sağlığı merkezlerindenrandevu alan vatandaşlara Biontech aşıları uygulanmaya başladı.

- Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı

SAMSUN - Samsun'da aile sağlığı merkezlerindenrandevu alan vatandaşlara Biontech aşıları uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Samsun'da ise 44 farklı aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların Biontech aşıları yapılmaya başlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da e-Nabız'dan randevu alan vatandaşlar, evlerinin yakınındaki aile sağlığı merkezlerine giderek aşılarını oldu.

"Aşının gücüne güvenin"

Aşılama çalışmaları ilgili bilgi veren Aile Hekimliği Birimi Uzmanı Dr. Feryal Ceylan, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşılama hizmetlerimiz devam etmektedir. Biontech aşısı sadece hastanelerimizde yapılmakta iken dün itibarıyla 44 aile sağlığı merkezimizde de başlamıştır. Bütün vatandaşlarımızı yaş aralıklarına göre MHRS'den randevularına alarak hem aile sağlığı merkezlerimize hem de hastanelerimize aşıya davet ediyoruz. Aile sağlığı merkezlerine ulaşmak daha kolay. Aşı hakları olan bütün vatandaşlarımıza randevularını alma ve aşılarını yaptırma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise ASM'lerde aşı yapılma imkanının sağlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı
Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı
Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı
Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
Aşı olmaya gelenlerin istekleri hemşireleri canından bezdirdi! Şişeyi görmek isteyen bile var
Aşı olmaya gelenlerin istekleri hemşireleri canından bezdirdi! Şişeyi görmek isteyen bile var
Son Dakika: Öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanıyor
Son Dakika: Öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hasibe Eren Sarp Akkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:11:44. #1.16#

title