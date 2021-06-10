Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı

- Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı Samsun'da aile sağlığı merkezlerindenrandevu alan vatandaşlara Biontech aşıları uygulanmaya başladı.

- Samsun ASM'lerde Biontech aşı uygulaması başladı

SAMSUN - Samsun'da aile sağlığı merkezlerindenrandevu alan vatandaşlara Biontech aşıları uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Samsun'da ise 44 farklı aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların Biontech aşıları yapılmaya başlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da e-Nabız'dan randevu alan vatandaşlar, evlerinin yakınındaki aile sağlığı merkezlerine giderek aşılarını oldu.

"Aşının gücüne güvenin"

Aşılama çalışmaları ilgili bilgi veren Aile Hekimliği Birimi Uzmanı Dr. Feryal Ceylan, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşılama hizmetlerimiz devam etmektedir. Biontech aşısı sadece hastanelerimizde yapılmakta iken dün itibarıyla 44 aile sağlığı merkezimizde de başlamıştır. Bütün vatandaşlarımızı yaş aralıklarına göre MHRS'den randevularına alarak hem aile sağlığı merkezlerimize hem de hastanelerimize aşıya davet ediyoruz. Aile sağlığı merkezlerine ulaşmak daha kolay. Aşı hakları olan bütün vatandaşlarımıza randevularını alma ve aşılarını yaptırma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise ASM'lerde aşı yapılma imkanının sağlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal