SAMSUN Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç.

Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2) CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç. Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli F.Ç. sağlık kontrolü için Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaynak: DHA