SAMSUN Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü
Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç.
29.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:18
Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç. Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli F.Ç. sağlık kontrolü için Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA