Samsun Asker Uğurlama Konvoyunda Trafiği Kapatan 3 Şüpheli Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay önceki gün Samsun'un İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Samsun Valiliği, kural ihlali yapanlar hakkında işlem yapıldığını belirtti.
Şüphelileri yakalama çalışması başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrasında 59 UK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K.(24)'yı,
55 BDM 36 plakalı otomobil sürücüsü Özkan Ö.K.(21)'yı ve
06 MTH 49 plakalı otomobil sürücüsü Mertcan K.'yı tespit ederek şüphelileri 'Trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.