Samsun asayiş olayları bakımından 'en huzurlu' şehirler arasında
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Samsun asayiş olayları bakımından 'en huzurlu' şehirler arasında

Samsun asayiş olayları bakımından 'en huzurlu' şehirler arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Asayiş bakımından en huzurlu şehirler sıralamasında hızla yükselen Samsun'da kapkaç, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarında azalma, dolandırıcılık olaylarında ise artış meydana geldi.

SAMSUN (İHA) – Asayiş bakımından en huzurlu şehirler sıralamasında hızla yükselen Samsun'da kapkaç, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarında azalma, dolandırıcılık olaylarında ise artış meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2021 yılı ilk 7 aylık asayiş olayları verilerine göre genel büyük şehirler arasında Samsun en huzurlu ve güvenli iller sıralamasında en başlarda yer alıyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ilk 7 aylık asayiş verileri açıklandı.

2020-2021 yılları ilk 7 aylık döneminin karşılaştırıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kapkaç olayları yüzde 80 azalma, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 40 azalma, evden hırsızlık olaylarında yüzde 6,9 azalma, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 7,1 azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 1'lik bir azalma ve dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 25'lik bir artış meydana gelmiştir."

Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında ateşli silahla kasten yaralama olayları hakkında ise şu bilgiler verildi: "2019-2020 yılları karşılaştırmasında yüzde 18,8 azalma, 2020–2021 yılları ilk 7 aylık dönem karşılaştırmasında ise yüzde 23,6 azalma meydana gelmiştir. Uygulama noktalarımızda ve ekiplerimizin yapmış olduğu uygulamalarda 2020-2021 yılları ilk 7 aylık dönemi karşılaştırmasında ilimizde sorgulan şahıs sayısı 856 bin 783'den, 2 milyon 835 bin 530'a çıkartılarak yüzde 231'lik artış, yakalanan aranan şahıs sayısı 3 bin 339'den, 5 bin 203 çıkartılarak yüzde 56'lık bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca ele geçirilen ruhsatsız tabanca sayısı 224'den 273'e çıkartılarak yüzde 22'lik artış, ele geçirilen av tüfeği sayısı 99'dan 105'e çıkartılarak yüzde 6'lık artış, ele geçirilen mermi sayısı 3 bin 264'den 5 bin 62'ye çıkartılarak yüzde 55'lik artış ve ele geçirilen kesici/delici alet sayısı bin 114'ten 2 bin 1'e çıkartılarak yüzde 80'lik artış sağlanmıştır. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında önleyici hizmet faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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