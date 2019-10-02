Samsun araziye bırakılan yüzlerce ayakkabının sırrı araştırılıyor

02.10.2019 14:14

Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması ilçede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabıları bırakanların bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, çalışma başlattı.

Bafra ilçesinde oturanlar, son 3 gün içerisinde, çöp alım saatleri dışında, Organize Sanayi Bölgesi ile Çilehane Mahallesi'ndeki boş arazilerde bazı noktalarda yer alan çöp konteynırının içi ve çevreye yüzlerce ayakkabı bırakıldığını fark etmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni ve bir kısmı da yakılmış haldeki ayakkabıları, bulundukları yerden topladı. Ekiplerce toplanan ayakkabılar, 16 çöp poşetine konulup depoya götürüldü. İlçede, yüzlerce ayakkabının belirli aralıklarda boş arazilere bırakılması ise merak konusu oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA