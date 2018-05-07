Samsun Arap Turistlere Talip

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ardından Samsun-Kuveyt seferlerinin de temmuz ayında başlayacağı bildirildi.

Vali Osman Kaymak, kent merkezindeki otelde Kuveyt'ten gelen seyahat acenteleriyle buluşarak kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Türk Hava Yolları'nın Samsun ve Kuveyt arasında temmuz ayında başlayacak direkt uçak seferlerinin turizmin yanı sıra ekonomi alanında da önemli olduğuna işaret eden Kaymak, kentin güzelliklerini dünyayla paylaşmak istediklerini söyledi.

Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli illerinden biri olduğunu dile getiren Kaymak, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisi konumunda. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük ili. Samsun, kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere dört ulaşım aksının üzerinde bulunuyor. Kentin turizm altyapısı son derece iyi. Deniz turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi imkanı var. Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerimizde kanyonumuz var. Kızılırmak Kuş Cenneti'miz ve Ladik Kayak Merkezi'miz var. Otellerimiz son derece konforlu." şeklinde konuştu.

Kaymak, bu güzellikleri Orta Doğu'daki ülkelerle paylaşmak istediklerini belirterek, din kardeşliği ve inanç birliği olan ülkelerin her alandaki gibi turizm alanında da birlikteliğinin önemine dikkati çekti.

Samsun'un, Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları dile getirdi:

"Çok huzurlu bir şekilde eşinizle geçenin geç saatlerinde dolaşabilirsiniz. Biz Samsun'un turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için Samsun'u yoğun bir şekilde tanıtma faaliyetlerine başladık. Bu çerçevede sizlerin ilimize gelmesini çok anlamlı buluyoruz. Samsun'a Orta Doğu'dan direkt uçak seferlerinin olmaması büyük bir eksiklikti. Şimdi bu Kuveyt'ten başlayacak direkt uçak seferleri çok önemli ve bunu çok önemsiyoruz. Ayrıca bu seferlerin Cidde'den, Dubai'den ve Riyad'dan yapılması için Sağlık Bakanımızla çalışmalarımız var. Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve ilgililer ile görüşerek bu seferlerin artırılmasını istiyor.

İnşallah hep beraber bu karşılıklı geliş gidişleri artırarak devam ettirmek istiyoruz."

Kaymak'a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Türk Hava Yolları Samsun Bölge Müdürü Deniz Öztırpan da eşlik etti.