Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı - Haberler
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Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

SAMSUN'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Samsun-Ankara karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Samsun- Ankara karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Samsun'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu. Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.


- İnan
Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri

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