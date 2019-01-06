Samsun-Ankara Kara Yolunda Ulaşımda Aksama

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte öğleden sonra başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor.

Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Çorum-Samsun kara yolunun 7. kilometresindeki Hasan Zahir ve 10. kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara kara yolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Ağır vasıtaların kayması ve bazı araçların yoldan çıkması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir taktı, bazı sürücülerin, araçlarından inerek çalışmaları izledikleri görüldü.

Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi.

Zinciri bulunmayan otobüsler otogarda bekletilirken kamyon ve tırlar da yol üzerindeki müsait noktalarda bekletiliyor. Uyarılara rağmen zincir takmadan yoluna devam eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara AFAD'dan yardım

Ekiplerin çalışması sırasında yolun açılmasını bekleyen tır şoförü Abdullah Geçer, Mersin'den Samsun'a malzeme götürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 30 dakikadır yolun açılmasını bekliyorum. Buraya gelene kadar yolda fazla sıkıntı yoktu ancak burada yol kapandı. Yarım saattir bekliyoruz. Karayolları ekipleri çalışma yapıyor." dedi.

Yağış dolayısıyla aracıyla kaza yapan bir sürücü de yaklaşık 1,5 saattir beklediklerini ifade ederek, "Hızlı gelen bir araç bize ve başka bir araca çarpıktan sonra yoldan çıktı. O aracı çekiciyle götürdüler. Şu an yolda sıkıntı olduğu için çekicinin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada çeşitli sebeplerle yolda uzun süre kalan sürücü ve vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Kaynak: AA