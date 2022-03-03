Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA, Mehmet Kumcağız - Güncel
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Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
ANKARA (AA) - Samsun- Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kent genelinde gece başlayan kar yağışı etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor.
Olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle Bölge Trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda iki yönde ağır tonajlı araçların ve otobüslerin geçişini kontrollü sağlıyor.
Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Çakallı mevkisinde tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına devam ediyor.