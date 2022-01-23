Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun- Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisi ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları, belediye ve polis ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Yolda kalanlara Türk Kızılaydan kumanya

Samsun'un Havza ilçesinde kar nedeniyle zaman zaman kara yolunda bekletilen araçlarda bulunanlara Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından kumanya dağıtıldı.

Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere Türk Kızılay ile Havza Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yiyecek verildi.

Araçlarda bulunanlar, kumanya dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazı sürücülerin ise lastiklerine zincir taktıkları gözlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Kar yağışı etkili olduğu sürece hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı elektrik tellerinin kopması sonucu Havza'nın büyük kısmına elektrik verilemiyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, arızanın onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.