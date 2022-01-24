Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşım normale dönüyor

ANKARA (AA) - Samsun- Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle aksayan trafik akışı normale dönüyor.

Kentte iki gündür aralıkla etkili olan kar yağışı yüzünden Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde bekletilen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.

Polis ekiplerinin denetimini sürdürdüğü yolda kış lastiği olmayan araçların da yola devamına müsaade edilmiyor. Yolda kalan bazı araçlar ise zaman zaman trafik akışını yavaşlatıyor.

Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.