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Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ANKARA (AA) - Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Derecik mevkisinden itibaren tırların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kar yağışı nedeniyle hasarlı kazaların da yaşandığı yolda araçlar ekiplerce kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin denetim yaptığı yolda sürücüler, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Ankara, kar, Güncel, Haberler

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