Samsun-Ankara Arası Yüksek Hızlı Tren ile 2 Saat Olacak

Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da verdiği hızlı tren müjdesi hayata geçtiğinde uzaklar yakın olacak.

Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi detayları hakkında istişarelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ve beraberindekileri ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüksek hızlı tren projesine kavuşmamıza çok az kaldı. Samsun'a kazandırılacak olan hızlı tren Ankara ile bağlarımızı güçlendirecek. Otobüs ile 6 saat civarı bir zamanda ulaşılan Ankara'ya hızlı tren ile artık 2 saat 15 dakikada gidilebilecek. Proje sadece ulaşım anlamında değil, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda da iki şehir arasındaki ilişkileri arttıracak. Samsun'un ulaşım ağını daha da güçlendirecek olan bu yatırım da büyük aşamalar kaydedildi. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Samsun'a kazandırılacak olmasında emeği geçen ve geçecek herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları hakkında çeşitli sunumlar yapıldı. - SAMSUN