Samsun, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri

Samsun, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri
10.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:22

Samsun ve Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun ve Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Atakum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir ilk defa dışarıyla çıkan vatandaşlara eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci, annelere karanfil ve maske hediye etti.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın hizmet vermeye başlayacak, kent merkezinde bulunan 185 berber ve kuaför salonunda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdi.

Taşova ilçesinde de yarın hizmet verecek berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü itibarıyla faaliyetlerine başlayacak kuaför ve berber salonlarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isteyen Vidinlioğlu, "İnşallah bu sıkıntılı günleri el birliğiyle geride bırakırız. Salgının bize kazandırdığı bazı şeyler de oldu. Sağlığın, birlik beraberliğin, paylaşmanın değerini bildik. Sosyal Market ve hayırseverlerimizin destekleriyle oluşturduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıttık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
'Anne lütfen ölme' çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Utku Yuvakuran
Daha Fazla Anne Mayıs Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 20:12:53. #1.14#
title