SAMSUN Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildi Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildiALMANYA'da tedavi gören epilepsi hastası Kaan Gümüş, (8) ailesinin iddiasına göre önce yatağa bağlandı, ardından mahkeme kararıyla ailesinden uzaklaştırıldı.

Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildi

ALMANYA'da tedavi gören epilepsi hastası Kaan Gümüş, (8) ailesinin iddiasına göre önce yatağa bağlandı, ardından mahkeme kararıyla ailesinden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada çağrı yapan aile için devreye giren Türk Dışişleri Bakanlığı küçük çocuğun Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Anne Ayfer Gümüş, (36) 'Türk devletine sonsuz teşekkürler, oğlumuz Türkiye'de tedavi görmeye başladığından beri daha mutluyuz' dedi.

Almanya'da doğup büyüyen Kaan Gümüş, 2 yaşından bu yana epilepsi nöbetleri geçiriyor. Ailesinin farklı hastanelerde tedavi arayışını sürdürdüğü Kaan, iddiaya göre Almanya'da bulunduğu hastanede yatağa bağlandı. İtirazlarına rağmen çocuklarının Alman devleti tarafından alı konulduğunu öne süren aile, sosyal medyadan çağrılarda bulundu. Tepki çeken olayın ardından devreye giren Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kaan'ın taburcu edilmesini sağladı. Çocuğunu hastaneden alan aile, önceki gün tedavisi için Samsun'da bulunan özel bir hastaneye getirdi.

'ÇOCUĞUMUZ ALI KONDU'

Kaan'ın epilepsi ataklarının son iki yılda arttığını ifade eden anne Ayfer Gümüş, 'Bu hastalık için gitmediğimiz hastane kalmadı. Almanya'da atakları artınca ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık. Aslında, Kaan'ın atakları biraz azalıp, tedavi için Türkiye'ye dönmeyi planlıyorduk. Çocuğuma ilaç üstüne ilaç verdiler ve kendisine zarar verdiğini belirterek, bağlamak istediler. İlaçlar verilirken, bağlanacağını düşündük ama öyle olmadı. Ertesi gün çocuğumu yatağa bağlı bir vaziyette gördüm. Çocuğumu yıkamak istedim ama izin vermediler. O gün hastaneye hakimler geldi. Hakimlerle konuşmak istedim ancak doktorlar buna da izin vermedi. 20 dakika sonra doktorlar odaya geldi ve Kaan'ın tüm yetkililerinin artık kendilerinde olduğunu söylediler. Bu duruma tepki gösterdik. Daha sonra durumu sosyal medyada paylaştım ve yardım çağrısında bulundum. Konsolosluğu aradım, durumu anlattım. Çocuğumu bize göstermediler. Konsolosluğun haber vermesi üzerine Türkiye'den yetkililer devreye girdi. Daha sonra Samsun'a geldik ve şu an çocuğumun tedavisi devam ediyorö dedi.

'TÜRK PASAPORTU ALMANIZA GEREK YOK'

Çocukları Kaan için pasaport aldıkları sırada Alman yetkililer tarafından 'Türk pasaportu almanıza gerek yok' denildiğini öne süren Gümüş, 'Alman pasaportu çıkardığım zaman yetkililer, 'Çocuk zaten Alman vatandaşı' dediler. Bundan 5 sene önce benim bir arkadaşım, 'Tanıdığımız Türkiye'ye gitti, orada kaza geçirdiler. Anne ve baba öldü, hayatta kalan çocuğu anneanneye ve dedeye vermediler. Gençlik Dairesi, çocuğu ellerinden aldı. 'Hemen çocuğuna kimlik çıkar' dedi. Bu uyarıdan sonra 3 çocuğuma kimlik çıkardım. Belki Türk kimliği olmasaydı, başıma çok daha büyük sıkıntılar gelecekti. Bu konunun çözülmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerö diye konuştu.

Kaynak: DHA