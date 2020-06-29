SAMSUN Alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi öldürdü, sokaktan geçen kişiyi yaraladı Alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi öldürdü, sokaktan geçen kişiyi yaraladıSAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü, saçmaların isabet ettiği Hasan K.'yı ise yaraladı.

Alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi öldürdü, sokaktan geçen kişiyi yaraladı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü, saçmaların isabet ettiği Hasan K.'yı ise yaraladı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ç., Yaşar Killik'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaşar Killik kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği sokaktan geçen Hasan K.'da yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Killik ve Hasan K.?yı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan K. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri kaçan Ö.Ç.'yi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA