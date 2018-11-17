Samsun Akdağ'da Kartpostallık Kar Manzarası

Akdağ'da kartpostallık kar manzarası

SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ'a üç gün önce yağan kar sevindirdi. Beyaza bürünen Akdağ Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ'a üç gün önce yağan kar etrafı beyaz örtüyle kapladı. Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde 2010 yılında 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik de telesiyej bulunurken buradaki işletmeciler Kasım ayında yağan kar nedeniyle sevindi. Kar nedeniyle Akdağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgeye yağan yılın ilk karını görmek isteyen vatandaşlar ise Akdağ'a gelerek karın tadını çıkardı. Nesrin Gürel, kar yağdığını duyunca yılın ilk karını görmek için Akdağ'a geldiklerini belirterek Kar yağdığını duyunca eşimle oğlumla buraya gelmek istedik. İyi ki de gelmişiz çok güzel bir manzara var. Tablo gibi bir kar görüntüsü oluşmuş. Kasım ayında kar yağdığı için çok mutlu olduk diye konuştu.