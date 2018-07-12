Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Samsun Akademi Projesi kapsamında yaz tatilinde de eğitimlerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Esen, yaptığı yazılı açıklamada proje kapsamanda yürütülen çalışmaları incelediğini ve projeye yaz döneminde de yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Samsun Akademi kapsamında şubat ayından itibaren çalışma yapıldığını vurgulayan Esen, "Zeka Oyunları, STEM, Robotik Kodlama, Origami, Oryantiring ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi alanlarda kurslar var. Kısa sürede en yoğun talep alan 18 farklı alanda kurs açtık. Bu kurslara katılan 4 bin 136 öğretmenimiz sertifika almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Esen, öğretmenlerin yaz tatili demeden kurslara gönüllü olarak katıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece geçtiğimiz haziran ayında bin 200 öğretmenimiz kurslara katıldı. İçinde bulunduğumuz temmuz ayında da kurslar büyük bir hızla devam ederken yapıtığımız anketlerde tabiri caizse Samsun'da öğretmen olmak ayrıcalıktır diyen öğretmenlerimizin memnuniyeti en üst seviyeye çıktı. Bu memnuniyet ve ilgiden dolayı Samsun Akademi Projesi kapsamında yaz tatilinde de eğitimlerimiz devam ediyor. Samsun Akademi ile öğretmen ve yöneticilerin bilişsel, pedagojik, yöntem ve bilimsel yeteneklerini artırmak farklı eğitim metotları geliştiren öğretmen ve akademisyenleri tespit ederek sahada görev yapan öğretmenler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Üniversite ile iş birliği yaparak akademisyen - öğretmen ilişkilerini kuvvetlendirmek, eğitim yöneticilerinin yönetim becerilerini güçlendirmek, öğrencileri rol modeller ile buluşturmak ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimleri planlamak, uygulamak. Anne babalara yönelik olarak çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, ergenlik, sınav kaygısı gibi konularda eğitimler verilerek çocukların eğitimini dolaylı olarak desteklenmesi amaçlanıyor."