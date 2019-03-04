Samsun Ak Partili Canikli Türkiye, İmalat Sanayinde Her Ürünü Üretebilecek Kapasiteye Sahip

Ak Partili Canikli Türkiye, imalat sanayinde her ürünü üretebilecek kapasiteye sahip

AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye, imalat sanayinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve alt yapıya sahiptir. Problem organizasyon problemidir, çok büyük oranda dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Samsun'da düzenlenen Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) toplantısına katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Canikli'nin yanı sıra, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Canikli, Samsun'da medikal ürünlerle alakalı son derece sofistike ve teknoloji içeren bir yoğunlaşma söz konusu olduğunu söyledi. Canikli, Bu Türkiye için büyük bir değerdir. Samsun için ama aynı zamanda Türkiye için de çok büyük bir değerdir. Bu üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece söylemle değil, her açıdan teşvik edilmesi gerekiyor. ve biz problemlerle karşı karşıya olduğu biliyoruz. Bununla ilgili olarak bir yol haritası ortaya konmuştu. Ama o tarihten buyana çok büyük bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Böyle bir üretim alt yapısına sahipken Samsun, halen burada üretilen ürünlerin başka ülkelerden getirilmesi Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. En hafif ifadeyle altını çizerek söylüyorum. Mutlaka hukuk içerisinde formüle ederek, kendiliğinden gelişen son derece yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sürüncemede kalmayacak en kısa sürede Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak öncelikle. Daha sonra da dışa açılma konusunda başka ülkelere ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz dedi.

Türkiye'de üretilen ürünlerin öncelikle iç piyasada tüketilmesinin talep edilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini de aktaran Canikli, Aslında şu andan itibaren başlamış bulunuyoruz. Türkiye, imalat sanayinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve alt yapıya sahiptir. Problem organizasyon problemidir, çok büyük oranda. Elbette teknolojik alanda desteklenmesi gereken alanlar sektörler ve ürünler var. Ama ondan önce esas itibariyle bir zihniyet değişimi paralelinde organizasyonun bu doğrultuda ona göre planlanması gerekiyor. Bunun sağlanması demek ülkeye döviz kazandırılması demek. Bunun sağlanması demek yüksek ücretli istihdam imkanlarının ortaya çıkması demek Türkiye için. Bunu yapacağız yapmamız gerekiyor diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise MEDİKÜM'le ilgili daha önce çalışmalar olmduğunu hatırlatarak şöyle dedi

MEDİKÜM'le ilgili daha önce yöremizin milletvekili olarak çalışmaları olmuştu. Bölgemizin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir büyüğümüz. Bu gün bu toplantıyı kendileri bizden talep ettiler. Bu gün MEDİKÜM ile birlikte sayın milletvekillerimiz ilgili kurumlar burada toplantı yapacağız. Son gelinen aşama nedir neler yaptık bu yönüyle bu toplantıyı bizden istediği için ilk iş olarak bunu düşündükleri için ben Samsunlular ve sektör temsilcileri adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA