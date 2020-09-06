Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden "kavga" açıklaması
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Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden "kavga" açıklaması

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet korumasındaki çocukların kavga sonucu birbirlerini darbederek çatıya çıktıkları, polis ekipleri ve kuruluş personelinin görüşmesi sonucu çocukların çatıdan indirildikleri açıklamasında bulundu.

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden
06.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:52

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet korumasındaki çocukların kavga sonucu birbirlerini darbederek çatıya çıktıkları, polis ekipleri ve kuruluş personelinin görüşmesi sonucu çocukların çatıdan indirildikleri açıklamasında bulundu.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle kolluk tarafından getirilen korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların, hakkında mahkeme kararı alınıncaya veya hakkında bir sosyal hizmet modeli belirleninceye kadar, barınma ve temel gereksinimlerinin karşılandığı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminde misafir edildikleri belirtildi.

13-18 yaş arası kız çocukların kaldığı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminde çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2020 tarihinde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş birbirlerini darbeden çocuklar personel tarafından ayırılmaya çalışılmış bu sırada çocuklardan ikisi kuruluş binasının çatısına çıkmıştır. Polis ekipleri ve kuruluş personelinin görüşmeleri sonucu çocuklar çatıdan indirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup önlem olarak çocuklardan 4'ü Müdürlüğümüze bağlı farklı kuruluşlara yerleştirilmiştir. Çocuklarımıza yönelik gerekli mesleki çalışma yapılarak psikolojik destek sağlanmaktadır."

Kaynak: AA

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