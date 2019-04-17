Samsun Ağlayarak Oyundan Çıkan Küçük Futbolcu O Anları Anlattı

Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı

Samsun'da Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası'nda rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağının kanamasından dolayı tedavi için saha kenarına getirilmek isterken sağlık görevlisine 'beni oyundan almayın, takımım yeniliyor' diye ağlayan Mehmet Kesikbaş (10) o anları anlattı. Küçük futbolcu, "Arkadaşlarım yeniliyor diye takımımı bırakmak istemedim" dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonasında önceki gün İlkadım Atatürk Ortaokulu ile Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu çeyrek finalde karşılaştı. Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu oyuncusu Mehmet Kesikbaş, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağı kanamaya başladı. Hakem tarafından sahaya davet edilen sağlık görevlisi Özdemir Gültekin, Mehmet Kesikbaş'ı saha dışına çıkartarak tedavi etmek istedi. O esnada takımı 1-0 yenilen Mehmet Kesikbaş, sağlık görevlisine 'Beni oyundan alma ağabey, takımım yeniliyor geri dönmem lazım' diyerek gözyaşlarına boğulması maçı izleyen herkesi duygulandırdı.

Tedavinin ardından teknik direktörü tarafından oyuna alınmayan Mehmet Kesikbaş, yedek kulübesinde de gözyaşlarına hakim olamamıştı. 25'erlik 2 devrede oynanan maçı Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanmıştı.

'OYUNA TEKRAR GİREMEYİNCE ÜZÜLDÜM'

Burnunun kanaması sonucu oyundan çıktığı o anları anlatan Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Kesikbaş, 'Takımımız 1-0 yeniliyordu. Yenilirken bende sakatlandım. Burnuma tekme geldi. Arkadaşlarım yeniliyor diye takımımı bırakmak istemedim. Sağlık görevlisini oyuna girmek için zorladım. Oda bana oyuna sokacağını söyledi. Burnumu tedavi etti. Teknik direktörümüz de bana 'senin yerine başka oyuncu soktum' deyince oyuna giremedim. Bende çok üzüldüm. Arkadaşlarım da benim yerine golleri attılar. Bende çok sevindim. Galip gelince arkadaşlarımın mutluluğunu hissettimö dedi.

İkili mücadele sonrası burnundan ses gelince çok korktuğunu ifade eden Mehmet Kesikbaş, 'Burnumdan ses geldi. O zaman çok korkmuştum. Arkadaşlarım da maçı kazandıklarında da çok mutlu oldum. Hayalim futbolcu olmak. Futbolcu olunca da anneme ve babama araba ve ev almak istiyorum. Hedefim Samsunspor'da top oynamakö diye konuştu.

Kaynak: DHA