SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini... - Haberler
Orman Genel Müdürlüğü, Ayvacık, Gümüşsu, Güncel

SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini...

'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini savunduSAMSUN'un Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için oyduğu kayın ağacının kovuğuna giren ve hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu (38) konuştu.

09.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:12
SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini...

'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini savundu

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için oyduğu kayın ağacının kovuğuna giren ve hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu (38) konuştu. Kayın ağacının içinin boş ve kurumuş olduğunu öne süren Gümüşsu, "Canlı bir ağacın içini oyup içine girmem mümkün mü? Suçluysak devletimizin vereceği ceza başımızın üzerine dedi. Gümüşsu, videoyu 'komiklik olsun' diye çektiğini savundu. 

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için fındık tarlasında bulunan 300 yılık olduğu tahmin edilen kayın ağacının içine oyarak, kovuğuna girdi. Gümüşsu o anlarını "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" yazarak sosyal medyada paylaştı. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar, tepki çekti.YASAL İŞLEM BAŞLATILDIGörüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kayın ağacının bulunduğu alanda inceleme yapan ekipler, ağacın orman vasfı niteliği taşıyan sahada olduğu tespit etti. Görevlileri, İlkay Gümüşsu hakkında yasal işlem başlattı.Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.'AĞACIN İÇİ ZATEN BOŞTU'Koronavirüsten korunmak için oyduğu kayın ağacı kovuğuna girdiği gerekçesiyle hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu konuştu. Kayın ağacının içinin boş ve kurumuş olduğunu öne süren Gümüşsu, "Fındık bahçesinin yanındaki ağacın gövdesine sadece kayınpederim 2,3 yıl önce görünüm amaçlı bir kapak açmış. Yakındaki şelaleye gelen giden çok olduğu için görünüm amaçlı yapıldı bu. Ama sosyal medyada sanki biz bu ağacın içini ben oymuşum gibi yorumlar yapıldı. Devletin yetkileri geldi inceleme yaptılar kayınpederimin ifadesi alındı. Bırakan canlı ağacı oymayı bu memleketin çakıl taşına bile zarar vermeyiz. Ha canlı bir ağacı oymuşsun ha bir insana zarar vermişsin bir şey fark etmez" dedi.'KOMİKLİK OLSUN DİYE'

Kayın ağacı kovuğunda kayda aldığı görüntüleri komiklik olsun diye çektiğini anlatan Gümüşsu, "Milletimiz zor dönemden geçiyor' dedik eğlencesine komiklik olsun diye bu videoyu çektik. Sosyal medyada paylaştım sonra bu gündem oldu yayıldı gitti. Biz insanları gülümsetmek için bunu yapmıştık ama sosyal medyada hakaret edenler, beddua edenler oldu. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdik. Kendi arkadaşlarımızla gülümsemek için yaptığımız bir şey.  Canlı bir ağacın içini oyup içine girmem mümkün mü bu olabilir mi? Suçluysak devletimizin vereceği ceza başımızın üzerine koyarız" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Altay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Haluk Levent Esra Balamir Aleyna Tilki
Spor Falcao Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 16:23:01. #1.14#
title