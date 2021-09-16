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SAMSUN ADLİYESİNDE ANAOKULU AÇILDI

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SAMSUN ADLİYESİNDE ANAOKULU AÇILDI

SAMSUN ADLİYESİNDE ANAOKULU AÇILDI Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu hizmete açıldı.

SAMSUN ADLİYESİNDE ANAOKULU AÇILDI

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu hizmete açıldı.

Samsun Adalet Sarayı bahçesine hizmete giren okulun açılışına katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, çocukların, kurumların olduğu yerde eğitim görmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Vali Dağlı, "Yan tarafta adliyedeki çalışanımızın öğle arasında bile gelip çocuğunu görmesi hem çocuğumuz için önemli bir motivasyon hem kendisi için bir rahatlama. " dedi.

ÖNCELİK YARGI MENSUBU VE ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARINA

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe ettikleri anaokuluyla Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğini taçlandırdıklarını söyledi. Okulun 5 derslikli, 100 öğrenci kapasiteli olduğunu aktaran Kılıç, "Standardı gayet yüksek olan bir anaokulunu Milli Eğitim camiamıza kazandırmış olduk. Hayırlı olsun. Okulumuzun öğrenci profili öncelikli olarak hakim savcı meslektaşlarımız, adliye personelimiz, avukat meslektaşlarımız ve bu çevrede, bu mahallede oturan vatandaşlarımızın çocukları. " diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de 60 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulun adliye içinde kurulmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

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