Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden havaya doğru pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis 1 adet kartuş ele geçirdi. Görgü şahitleri polise verdikleri bilgide bir kişinin otomobilden adliyenin önündeki ağaca doğru 2 adet ateş açıp, aracıyla kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İHA