Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı
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Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı

Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı
17.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:18

Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden havaya doğru pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis 1 adet kartuş ele geçirdi. Görgü şahitleri polise verdikleri bilgide bir kişinin otomobilden adliyenin önündeki ağaca doğru 2 adet ateş açıp, aracıyla kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İHA

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