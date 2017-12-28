Samsun Adalet Sarayı Halka Açık Mağazası ve Kafeterya Açıldı

Samsun Adliye Sarayında, mahkumların yaptığı el işi ürünlerin satılacağı "Halka Açık Satış Mağazası ve Kafeterya" düzenlenen törenle açıldı.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına bağlı olarak Samsun Adalet Sarayı Halka Açık Satış Mağazası ve Kafeterya bugün düzenlenen törenle açıldı. Samsun Yeni Adliye Sarayı zemin katında açılan satış mağazası ve kafeteryanın açılış konuşmasını yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlülerin mevcut meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi ve meslek sanatı olmayanların yeni bir meslek ve sanat öğrenmelerinin temin edilmesi ve bu işin organize edilmesi amacıyla Ceza İnfaz Kurumları Ceza ve Tevkif Evleri bünyesinde İş Yurtları Genel Müdürlüğü tesis edilmiştir. Şu an itibariyle İş Yurtları Kurumumuzun Samsun'da 41. şube olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. İş Yurtları Kurumu bilindik üzere hükümlü ve tutukluların cezaevinde yalnızca cezalarının infazlarının temini için değil, bu kurumlarda bir iş sanat meslek edinmeleri için azami gayret gösteren bir kurumumuzdur" dedi.



AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç yaptığı konuşmada, "Özellikle cezaevlerinde tutuklu olan vatandaşlarımızın hem sosyal sorumluluk anlamındaki paylaşımlarını aynı zamanda toplum içerisindeki hayata uyumu haldeki devamı için yapılan bu çalışmalara tabii ki elimizden her türlü desteği vereceğiz. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığımız dönemde örneğin bazı yurtlarımızdaki mobilya yapımını cezaevlerinde buradaki tutuklu arkadaşların üretimi içerisinde yapıp şu anda öğrencilerimizin kullanmış olduğu malzemeleri buradakilerin emekleri ile milletimizin hizmetine geçti. Bu da zannedersem gelecekteki çalışmalardaki önemli adımlardan biri oldu. Bunu artırarak devam ettireceğiz. Cezaevi dönemi sonrasında topluma ayak uydurmak ve toplumun içerisinde yerini tekrar alabilmesi için vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Bu konuda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatları açıktır. İnşallah biz de nem yerelde hem de Türkiye'deki çalışmalara destek vereceğiz. İnşallah buradaki ürünlere de Samsun halkı destek gösterir ve bu kardeşlerimize destek verir" diye konuştu.



Konuşmasında yeni adliye binasından bahseden Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Bize hukuk fakültesinde şunu öğretirlerdi: 'Cezaevlerinde asıl olan kişinin cezalandırılması değil, topluma kazandırılmasıdır, eğitilmesidir, terbiye edilmesidir'. Açık cezaevleri iş yurtlarımız bu çerçevede hizmet veriyor. İnsanlarımız bu süreçte kendilerini muhakeme etme ve topluma faydalı olma fırsatı buluyor. Türkiye'nin değişik illerinden mahkum kardeşlerimizin ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı mağazanın ilimizde açılması çok güzel. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Başsavcı Ahmet Yavuz ve törene katılar protokol üyeleri ile birlikte kesti.



Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Günay Başar, mağazayı gezenlere Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda üretilen X Ray cihazından geçen kemeri tanıttı. - SAMSUN