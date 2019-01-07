Samsun Açıklarında Gemi Battı; 2 Ölü, 7 Kişi Kurtarıldı (3)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKaradeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, ekipler 1 gemiciyi de kurtardı. Kurtarılan gemici sayısı 7 olurken, 4 gemicinin kurtarılma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA