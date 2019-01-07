Samsun Açıklarında Gemi Battı (1)

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Gemideki mürettebattan 4 kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterinin de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığında bekletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA