Samsun Açıklarında Batan Gemi
Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 2 mürettebatına 10 gündür ulaşılamadı.
Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 2 mürettebatına 10 gündür ulaşılamadı.
Rusya'dan Samsunport Limanı'na kömür getirirken Samsun'un 80 mil açığında batan kuru yük gemisinde kaybolan 2 kişinin bulunması amacıyla 10 gündür çalışma yürütülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla yürütülen çalışmalarda kayıp 2 kişi bulunamadı.
Olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Samsun'un 80 mil açığında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.
Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Stanislav Shevchuk (45), gemiciler Oleh Herashchenko (30), Yevhenii İlchenko (21), Yevgen Yatsenko (58), Denys Skachko (30) ve Pavlo Milnichenko (41) ile kadın aşçı Tetiana Budko (40), tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilmişti.
Olay günü ulaşılan Azerbaycanlı kaptan Turbat İsmyilov ile Ukraynalı 3'üncü kaptan Ruslan Bodnik (31), gemici Dmytro Krepts ve elektrik zabiti Isytrosyas Vyovozs'in cenazeleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsilerinin ardından ülkelerine gönderilmişti.
Gemi mürettebatından 2 kişiye ise ulaşılamamıştı.