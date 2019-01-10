Türk Kızılayı Samsun Şubesi, Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişinin kurtarılması çalışmalarında görev alan ekiplere çay ve kumanya ikramında bulundu.

Şube Başkanı Habib Demirel ve üyeleri, Samsun Çarşamba Havalimanındaki görevlileri ziyaret etti.

Türk Kızılayı üyeleri, askeri personel, polis ve sağlık personeline çay ve kumanya ikram etti.

Şube Başkanı Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun açıklarında batan gemi mürettabatının arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türk Kızılayı Samsun Şubesi olarak arama kurtarma çalışması yürüten askeri personel, polis ve sağlık personeline çay ve kumanya dağıtımı yaptık." dedi.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmış, 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA