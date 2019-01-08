Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan ve hastanede tedavi altında bulunan 7 kişinin sağlık durumun iyi olduğu, 2 gün içinde taburcu edilebilecekleri bildirildi.

Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 7 kişinin tedavileri, Medicana Samsun Hastanesinde sürüyor.

Hastanenin Başhekimi Murat Küsdül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Gemi kazasının ardından hastanelerine ilk etapta 2 kişinin getirildiğini, daha sonra diğer kurtarılanların da nakledilmesiyle tedavi görenlerin 7'ye ulaştığını anlatan Küsdül, "Hastalarımızın birinde diz ekleminde zedelenme, birinde de ayak parmağında kırık mevcut. Hastalar, uzun süre deniz suyunda ve soğukta kalmaları neticesinde hipotermi halinde hastaneye ulaşmışlardı. Şu anda genel durumları iyi. Akciğerlerinde tuzlu su yutmaya bağlı birtakım küçük değişiklikler meydana gelmiş. Bunları radyolojik tetkiklerle izlemeye devam ediyoruz. Muhtemelen 2 gün içinde hastalarımız tedavi edilmiş olarak konsolosluk yetkililerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Küsdül, hastanelerinde tedavi gören denizcilerin aileleriyle de görüştürüldüğünü, hayati tehlikesi olan hasta bulunmadığını kaydetti.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden dün sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 2'sinin cesedi dün, 2'sininki de bugün bulunmuştu.

Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA