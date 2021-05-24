SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ
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SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle giyim firmalarına yaptığı üretimi azalınca, sağlık sektöründeki tekstil ihtiyacına yöneldi.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle giyim firmalarına yaptığı üretimi azalınca, sağlık sektöründeki tekstil ihtiyacına yöneldi. İlçede 18-25 yaş arası 200'ün üstünde kadına istihdam sağlayan fabrika, salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'ye 1,5 milyon ceset torbasını ihraç etti. Fabrikada gelen yeni siparişler için yoğun çalışma yürütülüyor.

İlçede 4 yıl önce faaliyete başlayan tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle giyim firmalarına yaptığı üretimi azalınca, sağlık sektöründeki tekstil ihtiyacının yanı sıra ceset torbası üretimine yöneldi. İlçede 18-25 yaş arası 200'ün üstünde kadına istihdam sağlayan fabrika, salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'den ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na askeri kamuflaj üretimi de yapan fabrika, ABD'ye son 4 ayda ürettiği 1,5 milyon ceset torbasını ihraç etti. Fabrika, siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

'PANDEMİNİN İLK ZAMANLARINDA ÇOK TALEP VARDI'

Fabrika kurucusu iş insanı Bülent Kılıç, ceset torbalarına, pandeminin ilk zamanlarında çok fazla talep olduğunu belirterek, İlk başladığımız zamanlar ünlü markalara üretim yaptık. Pandemi zamanı genelde medikal ürünler yaptık. Galoş, ceset torbası, tulum ve önlük olarak üretim gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı dahil olmak üzere Amerika ve Avrupa'nın değişik ülkelerine üretim yaptık. Mevcut çalışanlarımızın yüzde 95'i kadın. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 18-25 aralığında. Ürünler bize kumaş olarak geliyor. Biz müşterinin isteğine göre üretimini gerçekleştirip, nakliyesini yapıyoruz. Ortalama son 4 ayda 1,5 milyon ceset torbası üretimi yaptık ve Amerika'ya gönderdik. Pandeminin ilk zamanlarında çok fazla talep vardı. Ceset torbası için Gaziantep'teki fabrikalarda üretilen bildiğimiz branda kumaşı bize geliyor. Biz verilen ölçülere göre üretimini yaptık dedi.

Fabrikada ustabaşı olarak çalışan Cansu Onat ise kadın olarak kendi paralarını kazanmaktan mutlu olduklarını söyleyerek Kadınların her alanda çalışması beni çok sevindiriyor diye konuştu.

SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ
SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ
SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ
SAMSUN ABD'YE, 1,5 MİLYON CESET TORBASI İHRAÇ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
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