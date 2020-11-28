Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya
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Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya

28.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:29
Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gerçekleştirdiği ilan kampanyası ile kadına karşı şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gerçekleştirdiği ilan kampanyası ile kadına karşı şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek amacıyla şehir genelinde bir dizi ilan çalışması gerçekleştirdi. Kampanya görsellerinde Kovid-19 salgınıyla birlikte kadına yönelik şiddet vakalarının yüzde 25 oranında arttığına dikkat çekildi. Yine görsellerde gerçekleri görmezden gelerek kadına karşı şiddetin önüne geçilemeyeceği vurgusu yapıldı. Ayrıca, kampanyada Kovid-19 salgını ile birlikte hem ücretli hem işveren olarak erkeklere göre kadınların daha fazla iş kaybı yaşandığı dile getirildi.

Kovid-19 birçok zayıf noktayı açığa çıkarttı

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Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada kadına karşı şiddetin, örneklerine en sık rastlanılan insan hakları ihlali olduğunu söyledi. AB'nin, Türkiye'nin ve dünyadaki birçok ülkenin kadına şiddetle baş etmek zorunda olduğu bir sorun olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği'nin temel ilkelerindendir. Ancak hala bir gerçekliğe dönüşmemiştir. Bir bütün olarak iş dünyasında, siyasette ve toplumda kadınlar, gittikleri yolda birçok engel ve engebeyle karşılaşmaktadır. Kovid-19 birçok eşitsizliği derinleştirmiş ve sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerde birçok zayıf noktayı açığa çıkarmıştır. Diğer bir yandan kadına karşı şiddette de önemli bir artış görülmüştür. Bugün Avrupa Komisyonu tarafından yeni bir 'Cinsiyet Eylem Planı' ortaya konulmaktadır. AB, kadın ve kızlara karşı şiddetle mücadelede öncü bir rol oynamaya devam etme konusunda kararlıdır. Birlikte çalışarak mağdurları ve bunu atlatmış kişileri koruyabiliriz. Faillerin adalet önünde hesap vermesini sağlayabilir ve cinsiyet temelli şiddete karşı etkin kanun ve politikaları destekleyebiliriz. AB Türkiye Delegasyonu, kadına karşı şiddetle ilgili bilinç oluşturmak amacıyla bu hafta yurt çapında bir kampanya başlattı. Yapılan çalışmanın amacı, kadın ve erkeklerin eşit olduğu ve herhangi bir şiddet biçimine maruz kalmadığı bir dünyanın oluşumuna katkıda bulunmaktır" dedi. - SAMSUN

Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya
Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya
Samsun AB Bilgi Merkezi'nden anlamlı kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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