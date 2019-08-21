Samsun AB Bilgi Merkezi, IPARD destekli projeleri ziyaret etti

21.08.2019 13:01

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, TKDK desteğinden faydalanan fide üretim ve süt üretim tesislerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından, Tarım Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı'ndan (IPARD) yararlanan iki firmaya ziyarette bulundu.

Amaç, tarım ve orman sektörünün güçlendirilmesi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı'nın Türkiye'de 2011 yılından beri uygulandığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Avrupa Birliği'nde kırsal kalkınma politikalarının hedefleri, genel olarak tarım ve orman sektörünün güçlendirilmesi, kırsal alanların rekabet gücünün artırılması ve çevrenin, kırsal mirasın ve doğal kaynakların korunması olarak sıralanabilir. Tarıma verilen önemin bir uzantısı olarak da Türkiye'de uygulanmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı oluşturulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan programının temel amacı; AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili müktesebatın uygulanmasına ve aday ülkelerde tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürülebilir biçimde adaptasyonu için bazı önceliklere ulaşmaya ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır" dedi.

980 proje desteklendi

Program kapsamında verilen desteklerden de bahseden Başkan Murzioğlu, "IPARD kapsamında ülkemizde bazı öncelikli illerde koordinatörlükler kurulmuş ve bunlar aracılığıyla kırsal gelişimin desteklenmesi amacıyla finansal destekler verilmektedir. Böylece Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması sağlanmaktır. Ayrıca, tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. Samsun'da IPARD Programı 2011 yılından bu yana uygulanmaktadır. IPARD I Programının uygulandığı ilk 15 çağrı ve IPARD II Programının ilk 4 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme de depolama ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam tutarı 289 milyon TL olan 980 adet proje desteklenmiştir. IPARD destekli iki firmaya arkadaşlarımız ziyarette bulundu. Amacımız, projeleri yerinde ziyaret ederek, uygulamaları yerinde görmek. Firmalarımız gerçekten çok iyi iş başarmışlar. Agropark Fide Üretim Tesisi, aynı zamanda Araştırıcı Kuruluş Belgesi de olan ve hibrit tohum üretimi de yapıyor. 15 dönüm üzerine kurulu alanda yılda 40 milyon fide üretimi yapan bu tesisimiz, aynı zamanda hem üretim hem de pazarlama yapan bölgenin de ilk tesisi konumunda. IPARD desteğinden yararlanarak 120 büyükbaş damızlık hayvan yetiştiriciliğe projeyi uygulamaya koyan diğer ziyaret ettiğimiz Yusif Süt Üretim Tesisi ise, Hastaliktan Ari ve AB standartlarında üretim yapan Karadeniz Bölgesi'nin ilk tesisi. 32 dönüm üzerinde, 120 büyükbaş damızlık hayvan ile üretimine başlayan bu tesisimiz bugün, 70 dönüme ulaşan yerleşkesinde yaklaşık 500 büyükbaş hayvan bulunduruyor. Ülkemizin hem tarımının hem de hayvancılığın gelişmesine, aynı zamanda ekonomimize ve istihdamına katkı sağlayan bu tesislerimizin yöneticilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu tür firmalarımızın sayısı giderek artar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA