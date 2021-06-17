Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir halinde bir otomobili Yakakent girişi Çam Gölü mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada 156 gr bonzai maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 1 gram skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.U.(33), B.E.(39) ve S.U.(42) gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı