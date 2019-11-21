21.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:50

Samsun'a uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

SAMSUN - Amasya'dan Samsun'a 2 ayrı otomobil ile uyuşturucu hap getiren 4 kişi ile uyuşturucuyu aldıkları şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Amasya'nın Taşova ilçesinden Samsun'a uyuşturucu hap getirileceğinin bilgisini aldı. Olayla ilgili Samsun-Ankara kara yolunda operasyon yapan narkotik polisi iki ayrı otomobilde T.Y., K.A., O.Y. ve U.K.'yi 616 kapsül sentetik ecza ile yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi Taşova ilçesinde de olayla bağlantılı olan Z.G.'yi de yakalayarak Samsun'a getirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: İHA