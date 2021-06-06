Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı. Şehit Şeker'in nişanlısının babası Hüseyin Dursun, kızına acı haberi vermekte çok zorlandığını ifade ederek, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda Irak'ın kuzey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), şehit oldu. Şehidin acı haberi, tatil için memleketleri Samsun'un Bafra ilçesine gelen babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker'e verildi. Şehidin Şeyhören Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olan şehit Samet Şeker'in temmuz ayı sonunda evleneceği öğrenildi.

'SAMET DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim. Döndüm dolaştım, eve girdim çıktım. Tarlaya gidip geldim, söyleyemedim. Ama en sonunda söylemek zorunda kaldım. Nişanlısı haberi alınca ağlamayacağım dedi, onları sevindirmeyeceğim dedi. Ama zor bir durum. Başımız sağolsun" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız Mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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