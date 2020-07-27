Samsun'a şehit ateşi düştü MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

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HABER Tayfur KARASAMSUN,

Kaynak: DHA