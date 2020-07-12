Samsun'a şehit ateşi düştü
TÜRKİYE'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.
12.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:10
TÜRKİYE'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'un Havza ilçesinde baba ocağına ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesi Merzifon Havalimanı üzerinden Havza'ya getirilecek.
Kaynak: DHA