Samsun'a şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'a şehit ateşi düştü

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin silahlı saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun'a getirildi.

31.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 02:04

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin silahlı saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun'a getirildi. Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde ve kızı Eylül Asel Arslan'nın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Omuzlarda karşılanan şehidin naaşı ardından cenaze aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Haber
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cesedi bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cesedi bulundu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Naci Bostancı Adnan Menderes Jülide Sarıeroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Beyaz Saray
Şu an buradasınız: Samsun'a şehit ateşi düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 02:05:26. #1.14#
title