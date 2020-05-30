Samsun'a şehit ateşi düştü DİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

DİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718'inci Sokakta devriye gezen polis ekibi belinde tabanca ile yürüyen A.P.'i kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Ancak A.P. belindeki tabancayı çıkarıp polislere ateş açtı. Yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı. Şehit Arslan'ın İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit babası Ali ve şehit annesi Şükran Arslan, acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu.Şehit Arslan'ın 5 yıldır Gözde Arslan ile evli olduğu ve 3 yaşında Eylül Asel isimli bir kızlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA