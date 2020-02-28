Samsun'a şehit ateşi düştü
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Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, İbdib'de rejimin saldırısı sonucu şehit düştü.

28.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:47
Samsun'a şehit ateşi düştü

nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, İbdib'de rejimin saldırısı sonucu şehit düştü.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz nüfusuna kayıtlı, Hüseyin-Menşure oğlu Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, 27 Şubat 2020 tarihinde 'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize ve aynı saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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