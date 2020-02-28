Samsun'a şehit ateşi düştü
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Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.

28.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:39
Samsun'a şehit ateşi düştü
SURİYE'nin kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, 'da yaşayan annesine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker'in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.


- N

Kaynak: DHA

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