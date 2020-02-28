Samsun'a şehit ateşi düştü

28.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:39

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun 'da yaşayan annesine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker'in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.

- N

Kaynak: DHA