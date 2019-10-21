21.10.2019 18:01

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKKYPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (23), cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Meşeci için Samsun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Beleidye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile vatandaşlar katıldı.

Oğlunun naaşı ile aynı uçakla gelen anne Fatma Meşeci, 'Bugün senin düğünün mü, bayramın mı yavrum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci de asker selamı vererek kardeşini karşıladı.

Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin cenazesi nakil aracına konularak Bafra ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi yarın Bafra ilçesi Yıldırım Beyazıt Cami'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA