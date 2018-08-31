Batman'da Şehit Olan Uzman Onbaşının Samsun'daki Evine, Şehit Ateşi Düştü

Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven(25) Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haberi duyan Samsun'daki ailesinin evine şehit ateşi düştü.

ACI HABER, SAMSUN'DAKİ AİLESİNİ ACIYA BOĞDU

Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in şehit olduğu haberi, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNE 'TAZİYE ÇADIRI' KURULDU

Acı haber alan baba Yusuf ile anne Saime ve iki kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, sokağa da dev Türk bayrağı asılırken evin önünde bir ambulans hazır bekletildi. Bekar olan Adem Güven'in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.