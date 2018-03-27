Samsun'a şehit ateşi düştü

AMANOSLAR'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Hatay Amanoslar'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberi memleketine ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Samsun'un Salı Pazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Samet Tokur ile ilgili Samsun Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay Amanoslar'da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi, 28 Mart 2018 Çarşamba günü Salıpazarı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir."

Şehidin cenazesinin bu akşam Samsun'a getirileceği ifade edildi.

BABAANNESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hatay'da, Amanos Dağı kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Tokur'un Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi'ndeki babaannesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Belediye Başkanı Halil Akgül de şehidin 85 yaşındaki babaannesi Emine Tokur'a başsağlığı diledi. Taziyeye gelen şehidin yakınları da Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.