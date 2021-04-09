Samsun'a Nisan karı sürprizi
İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Yerel
Samsun'a Nisan karı sürprizi Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Samsun'a Nisan karı sürprizi
Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi
SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 1200 rakımlı Kızlan Mahallesi, yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. 09 Nisan'da yağan kar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de hayatı olumsuz etkiledi.
Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY