Samsun'a Nisan karı sürprizi
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Samsun'a Nisan karı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Yerel

Samsun'a Nisan karı sürprizi Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Samsun'a Nisan karı sürprizi

Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 1200 rakımlı Kızlan Mahallesi, yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. 09 Nisan'da yağan kar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Samsun'a Nisan karı sürprizi
Samsun'a Nisan karı sürprizi
Samsun'a Nisan karı sürprizi
Samsun'a Nisan karı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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